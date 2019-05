© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questi i risultati definitivi delle liste per le Elezioni Europee ottenuti nel Comune di Rieti.Lega Salvini premier: 7.635 voti 38,30%Partito democratico: 4.12 voti 20,68%Movimento 5 Stelle: 3.242 voti 16,26%Fratelli d'Italia: 1.509 voti 7,57%Forza Italia: 1.355 voti 6,80%+Europa - Italia in Comune - Pde Italia: 819 voti 4,11%La Sinistra: 374 voti 1,88%Europa verde: 322 voti 1,62%Partito comunista: 241 voti 1,21%Partito animalista: 97 voti 0,49%Popolo della famiglia - Alternativa popolare: 68 voti 0,34%Casapound - Destre unite: 65 voti 0,33%Popolari per l'Italia: 39 voti 0,20%Partito pirata: 31 voti 0,16%Forza nuova: 15 voti 0,08%