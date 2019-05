© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questi i risultati definitivi delle liste per le Elezioni Europee nella Provincia di Rieti, inserita nella III Circostrizione "Italia Centro".Lega Salvini premier: 31.573 voti 41,04%Partito democratico: 14.117 voti 18,35%Movimento 5 Stelle: 12.969 voti 16,86%Fratelli d'Italia: 6.285 voti 8,17%Forza Italia: 5.137 voti 6,68%+Europa - Italia in Comune - Pde Italia: 1.913 voti 2,49%La Sinistra: 1.441 voti 1,87%Partito comunista 1.179 voti 1,53%Europa verde: 993 voti 1,29%Partito animalista: 399 voti 0,52%Casapound - Destre unite: 390 voti 0,51%Popolo della famiglia - Alternativa popolare: 197 voti 0,26%Partito pirata: 125 voti 0,16%Popolari per l'Italia: 121 voti 01,6%Forza nuova: 99 voti 0,13%