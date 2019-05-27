RIETI - Queste le preferenze espresse nel Comune di Rieti alle elezioni europee per i candidati.
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 3.464
BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 440
CECCARDI SUSANNA 429
RINALDI ANTONIO MARIA 351
PEPPUCCI FRANCESCA 201
BALDASSARRE SIMONA RENATA 127
PASTORELLI STEFANO 90
REGIMENTI LUISA 79
ROSSI MARIA VERONICA 78
ADINOLFI MATTEO 65
VIZZOTTO ELENA 23
ALBERTI JACOPO 14
BOLLETTINI LEO 14
PAVONCELLO ANGELO 14
LUCENTINI MAURO 13
PARTITO DEMOCRATICO
SMERIGLIO MASSIMILIANO 728
BONAFE' SIMONA 634
SASSOLI DAVID MARIA 609
BARTOLO PIETRO 295
LAURETI CAMILLA 257
GUALTIERI ROBERTO 195
TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA 117
CENTIONI ALESSIA 53
COVASSI BEATRICE 42
NARDINI ALESSANDRA 40
DANTI NICOLA 34
SALL MAMADOU 23
VERRILLO BIANCA 16
NOVELLI LINA 13
BOLAFFI ANGELO 12
MOVIMENTO 5 STELLE
CASTALDO FABIO MASSIMO 286
RONDINELLI DANIELA 231
VISCONTI STELLA 155
NOGARIN FILIPPO 136
AGEA LAURA 114
TAMBURRANO DARIO 58
MACONE GIANLUCA 28
ALTERIO TIZIANA 18
ZUCCARO ELISABETTA 17
GIORGETTI COSIMO 14
MAGI NICOLA 11
CIARROCCA LUCA 7
NOFERI SILVIA 6
MAESTRINI CONCETTA 6
GIUGGIOLINI LISA 5
FRATELLI D'ITALIA
MELONI GIORGIA 660
PROCACCINI NICOLA 254
GHERA FABRIZIO 129
ANTONIOZZI ALFREDO 107
ANGELILLI ROBERTA 97
ROMAGNOLI LUCA 33
PICCHI FEDERICA 15
COLLU IDA 9
ACQUAROLI FRANCESCO 8
BERTOLINI MARCO 7
SCIURPA MICHELA 7
BALDI MONICA STEFANIA 4
ALESSANDRINI ARIANNA 2
PETRUCCI DIEGO 2
PESTELLI ALESSIO 0
FORZA ITALIA
TAJANI ANTONIO 394
MUSSOLINI ALESSANDRA 130
LADAGA SALVATORE 126
DE MEO SALVATORE 83
BONSANGUE RAFFAELLA 69
FEDUZI ALESSANDRA 38
DIMASI MARIA 24
ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 14
BERNINI GIOVANNI PAOLO 5
TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA 5
VERUCCI ARIANNA 5
PIERI RITA 2
FERRI JACOPO MARIA 1
RAZZANELLI MARIO 1
REBICHINI SIMONE DETTO RIBICHINI DETTO REBECHINI 0
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
BONINO EMMA 246
SERVA LAURA 97
TOGNERI ETTORE 92
CAPONI CARLOTTA 60
MINGIARDI FRANCESCO 48
TARADASH MARCO 29
TRAVAGLINI RICCARDO 26
RINALDI NICCOLO' 18
MORBIDONI MATTIA 12
HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA DETTA HERMANIN 11
SCHIPANI STEFANIA 4
MONTEVERDE STEFANIA 3
SPADACCIA GIANFRANCO 2
MANZI SILVJA 1
DE ANDREIS MARCO 0
LA SINISTRA
FRATOIANNI NICOLA 121
FANTOZZI ROBERTA 22
GRASSADONIA MARILENA 17
VENTURA ANDREA 17
MEDICI SANDRO 9
PEZZELLA GIULIA 7
BENEDETTELLI MARCO 6
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 4
CICCONE STEFANO 4
CARBONE MAURELLA 4
CARVALHO IVANILDE 4
PEZZINI ELISABETTA 2
GRASSI TOMMASO 1
GUIDI GIOVANNI 1
DE LUCIA GIOVANNI DETTO VANNI 0
EUROPA VERDE
CORRADO ANNALISA 43
CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO 23
BRIGNONE BEATRICE 12
ZIMARRI UMBERTO 5
CARDOGNA ADRIANO 4
PULCINI ELENA 4
DENTICO NICOLETTA 4
FORTE ANNA CHIARA 4
BATTISTI BENGASI 3
CANINO MARIO 3
BONESSIO FERDINANDO DETTO NANDO 2
LUONGO CARMELA DETTA CARMEN 2
CRESCENZI ALESSANDRO 2
DI BITONTO CATERINA 1
ARMELLINI CECILIA 1
PARTITO COMUNISTA
RIZZO MARCO 66
BERGAMINI LAURA 29
MUSTILLO ALESSANDRO 10
VERNILLO FABIO MASSIMO 10
GIANNINI DANIELA 5
D'ANTONI ELEONORA 3
LANG LORENZO 3
FIRMANI LUCIA 3
DI BENEDETTO YURI 2
BIANCINI LAURA 1
STEFANI SILVIA 1
CROCCO BENEDETTO 1
CATELLO SALVATORE 0
CENSI TIZIANO 0
PARTITO ANIMALISTA
FUCCELLI STEFANO 6
CERIELLO CRISTIANO 4
RAVICINI ANNA TONIA 2
ZANIN LUISANTONIO 2
MONTORO ALBERTO 2
CAMPANA ISABELLA 2
BRUNO ANNUNZIATA 1
RINALDINI DANIELA 1
MUSACCHIO ALBERTO 0
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE
ADINOLFI MARIO 13
PIANESELLI GUIDO 6
AVAGNINA SILVIA CAMILLA 3
BOSU SABRINA 2
TERRANA LAURA 1
PARISINI CLAUDIO 1
LODA' SILVIA 1
BIAGIONI GERMANA 1
FINETTI ENRICO 0
MAZZOTTA GIOVANNI 0
GIURLANI ILARIA 0
AGRO' CATERINA 0
FIORI GIOVANNI 0
SEBASTIANELLI FABIO 0
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE
DI STEFANO SIMONE 29
CHIARALUCE CARLOTTA 10
BONOMI PIERGIORGIO 5
IACOVACCI CRISTINA 3
SINAGRA AUGUSTO 2
FUCITO SERGIO 1
GRANDINETTI ARIANNA 1
PROVITINA NUNZIATA 1
TAGLIA CLAUDIO 1
BENIGNI SARA 0
GASPARRONI ELISA 0
JOIME GIAN PIERO 0
LAVALLE GIUSEPPE 0
ROMANO CHIARA AMBRA 0
POPOLARI PER L'ITALIA
OLUZZI ALESSANDRO 7
VENTURINI ANTONFRANCESCO 2
BRACALETTI VANIA 1
ANANIA ORAZIO 1
CAMPUS ELISABETTA 1
FARESE ROSAPIA 1
CIPOLLINI MARIA ROSARIA 1
SALVATORI ULIANO 1
COVINO ELVIO 0
MONDINI MARCO 0
PETER EMANUELA 0
RABOTTI FRANCESCO 0
RICCARDI NOEMI PAOLA 0
STRIZZI GABRIELLA MARIA 0
BONFIOLI RITA 0
PARTITO PIRATA
PIEVATOLO MARIA CHIARA 2
ZINGARELLI FELICE 2
SOMMA EMMANUELE 2
DI LIBERTO LUIGI 2
CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA 1
BARGU CRISTINA DIANA 1
BONANNO SARA 0
AMICI MONICA 0
PINASSI MICHELE 0
PIATTELLI VALENTINA 0
DEL SOLDATO FLAVIO 0
FORZA NUOVA
FIORE ROBERTO 5
CASTELLINO RAMONA 1
BORRA MARTINA 1
MAIORCA FULVIO CARLO 1
CABRAS SALVATORE 0
PERINO NATASCIA 0
VIRGILI FRANCESCO 0
RAMAGLIONI MICHELA 0
SANTONI GUIDO 0
BIANCHI SONIA 0
CERCHI ANDREA 0
RIZZO FEDORA PATRIZIA 0
DE LAZZARO MICHELE 0
DE SANCTIS NATASCIA 0
DOLCI ALESSANDRO 0
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