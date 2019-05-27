RIETI - Queste le preferenze espresse nel Reatino per i candidati presenti nelle liste della III Circoscrizione "Italia Centro".
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 11.522
BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 2.730
CECCARDI SUSANNA 968
RINALDI ANTONIO MARIA 948
PEPPUCCI FRANCESCA 553
REGIMENTI LUISA 511
BALDASSARRE SIMONA RENATA 401
ADINOLFI MATTEO 349
ROSSI MARIA VERONICA 312
PASTORELLI STEFANO 144
VIZZOTTO ELENA 112
PAVONCELLO ANGELO 60
LUCENTINI MAURO 37
BOLLETTINI LEO 32
ALBERTI JACOPO 27
PARTITO DEMOCRATICO
SASSOLI DAVID MARIA 1.938
SMERIGLIO MASSIMILIANO 1.810
BONAFE' SIMONA 1.695
BARTOLO PIETRO 947
LAURETI CAMILLA 919
GUALTIERI ROBERTO 899
TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA 541
CENTIONI ALESSIA 201
NARDINI ALESSANDRA 135
DANTI NICOLA 128
COVASSI BEATRICE 121
SALL MAMADOU 68
VERRILLO BIANCA 67
NOVELLI LINA 37
BOLAFFI ANGELO 28
MOVIMENTO 5 STELLE
CASTALDO FABIO MASSIMO 914
RONDINELLI DANIELA 646
VISCONTI STELLA 499
NOGARIN FILIPPO 356
AGEA LAURA 334
TAMBURRANO DARIO 223
ALTERIO TIZIANA 100
MACONE GIANLUCA 53
GIORGETTI COSIMO 49
ZUCCARO ELISABETTA 35
MAGI NICOLA 29
CIARROCCA LUCA 25
MAESTRINI CONCETTA 19
NOFERI SILVIA 17
GIUGGIOLINI LISA 10
FRATELLI D'ITALIA
MELONI GIORGIA 2.239
PROCACCINI NICOLA 912
ANGELILLI ROBERTA 647
GHERA FABRIZIO 514
ANTONIOZZI ALFREDO 451
ROMAGNOLI LUCA 199
PETRUCCI DIEGO 50
BERTOLINI MARCO 34
ACQUAROLI FRANCESCO 28
PICCHI FEDERICA 28
COLLU IDA 22
SCIURPA MICHELA 20
ALESSANDRINI ARIANNA 19
BALDI MONICA STEFANIA 8
PESTELLI ALESSIO 1
FORZA ITALIA
TAJANI ANTONIO 1.304
LADAGA SALVATORE 384
MUSSOLINI ALESSANDRA 306
DE MEO SALVATORE 165
BONSANGUE RAFFAELLA 147
DIMASI MARIA 109
FEDUZI ALESSANDRA 99
ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 64
VERUCCI ARIANNA 36
BERNINI GIOVANNI PAOLO 27
TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA 27
FERRI JACOPO MARIA 24
RAZZANELLI MARIO 4
PIERI RITA 3
REBICHINI SIMONE DETTO RIBICHINI DETTO REBECHINI 0
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
BONINO EMMA 561
TOGNERI ETTORE 173
SERVA LAURA 161
CAPONI CARLOTTA 148
MINGIARDI FRANCESCO 71
TRAVAGLINI RICCARDO 67
TARADASH MARCO 62
RINALDI NICCOLO' 33
HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA DETTA HERMANIN 29
MORBIDONI MATTIA 17
DE ANDREIS MARCO 13
MANZI SILVJA 11
MONTEVERDE STEFANIA 9
SPADACCIA GIANFRANCO 5
SCHIPANI STEFANIA 4
LA SINISTRA
FRATOIANNI NICOLA 306
MEDICI SANDRO 103
GRASSADONIA MARILENA 88
FANTOZZI ROBERTA 85
PEZZELLA GIULIA 56
CICCONE STEFANO 38
VENTURA ANDREA 35
CARBONE MAURELLA 22
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 20
CARVALHO IVANILDE 11
GUIDI GIOVANNI 10
BENEDETTELLI MARCO 9
PEZZINI ELISABETTA 4
DE LUCIA GIOVANNI DETTO VANNI 1
GRASSI TOMMASO 1
PARTITO COMUNISTA
RIZZO MARCO 139
BERGAMINI LAURA 52
MUSTILLO ALESSANDRO 28
LANG LORENZO 12
VERNILLO FABIO MASSIMO 12
GIANNINI DANIELA 7
D'ANTONI ELEONORA 6
FIRMANI LUCIA 5
DI BENEDETTO YURI 4
BIANCINI LAURA 3
CROCCO BENEDETTO 2
CENSI TIZIANO 1
STEFANI SILVIA 1
SATTEL INGRID 1
CATELLO SALVATORE 0
EUROPA VERDE
CORRADO ANNALISA 84
CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO 65
BRIGNONE BEATRICE 29
BATTISTI BENGASI 17
DENTICO NICOLETTA 17
BONESSIO FERDINANDO DETTO NANDO 14
PULCINI ELENA 10
CANINO MARIO 8
CARDOGNA ADRIANO 7
FORTE ANNA CHIARA 7
ZIMARRI UMBERTO 7
LUONGO CARMELA DETTA CARMEN 2
CRESCENZI ALESSANDRO 2
DI BITONTO CATERINA 2
ARMELLINI CECILIA 1
PARTITO ANIMALISTA
FUCCELLI STEFANO 12
CERIELLO CRISTIANO 8
RAVICINI ANNA TONIA 7
ZANIN LUISANTONIO 3
MONTORO ALBERTO 3
CAMPANA ISABELLA 3
MUSACCHIO ALBERTO 2
RINALDINI DANIELA 2
BRUNO ANNUNZIATA 1
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE
DI STEFANO SIMONE 127
CHIARALUCE CARLOTTA 44
BONOMI PIERGIORGIO 16
TAGLIA CLAUDIO 7
BENIGNI SARA 6
SINAGRA AUGUSTO 5
IACOVACCI CRISTINA 4
FUCITO SERGIO 3
GRANDINETTI ARIANNA 1
LAVALLE GIUSEPPE 1
PROVITINA NUNZIATA 1
ROMANO CHIARA AMBRA 1
GASPARRONI ELISA 0
JOIME GIAN PIERO 0
SGARIGLIA MICHELE 0
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE
ADINOLFI MARIO 37
PIANESELLI GUIDO 11
TERRANA LAURA 9
AVAGNINA SILVIA CAMILLA 6
MAZZOTTA GIOVANNI 6
BOSU SABRINA 3
AGRO' CATERINA 2
PARISINI CLAUDIO 1
FIORI GIOVANNI 1
LODA' SILVIA 1
BIAGIONI GERMANA 1
FINETTI ENRICO 0
GIURLANI ILARIA 0
SEBASTIANELLI FABIO 0
PARTITO PIRATA
ZINGARELLI FELICE 3
BARGU CRISTINA DIANA 3
DI LIBERTO LUIGI 3
PIEVATOLO MARIA CHIARA 2
CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA 2
AMICI MONICA 2
SOMMA EMMANUELE 2
DEL SOLDATO FLAVIO 2
BONANNO SARA 1
PIATTELLI VALENTINA 1
PINASSI MICHELE 0
POPOLARI PER L'ITALIA
COLUZZI ALESSANDRO 16
VENTURINI ANTONFRANCESCO 9
BRACALETTI VANIA 4
FARESE ROSAPIA 4
RABOTTI FRANCESCO 3
CIPOLLINI MARIA ROSARIA 2
ANANIA ORAZIO 1
CAMPUS ELISABETTA 1
SALVATORI ULIANO 1
STRIZZI GABRIELLA MARIA 1
COVINO ELVIO 0
MONDINI MARCO 0
PETER EMANUELA 0
RICCARDI NOEMI PAOLA 0
BONFIOLI RITA 0
FORZA NUOVA
FIORE ROBERTO 17
VIRGILI FRANCESCO 2
CASTELLINO RAMONA 1
BORRA MARTINA 1
MAIORCA FULVIO CARLO 1
RAMAGLIONI MICHELA 1
BIANCHI SONIA 1
CABRAS SALVATORE 0
PERINO NATASCIA 0
SANTONI GUIDO 0
CERCHI ANDREA 0
RIZZO FEDORA PATRIZIA 0
DE LAZZARO MICHELE 0
DE SANCTIS NATASCIA 0
DOLCI ALESSANDRO 0 Ultimo aggiornamento: 12:41
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