ACCUMOLI

AMATRICE

ANTRODOCO

ASCREA

BELMONTE IN SABINA

BORBONA

BORGO VELINO

BORGOROSE

CANTALICE

CANTALUPO IN SABINA

CASAPROTA

CASPERIA

CASTEL DI TORA

CASTEL SANT'ANGELO

CASTELNUOVO DI FARFA

CITTADUCALE

CITTAREALE

COLLALTO SABINO

COLLE DI TORA

COLLEGIOVE

COLLEVECCHIO

COLLI SUL VELINO

CONCERVIANO

CONFIGNI

CONTIGLIANO

COTTANELLO

FARA IN SABINA

FIAMIGNANO

FORANO

FRASSO SABINO

GRECCIO

LABRO

LEONESSA

LONGONE SABINO

MAGLIANO SABINA

MARCETELLI

MICIGLIANO

MOMPEO

MONTASOLA

MONTE SAN GIOVANNI

MONTEBUONO

MONTELEONE SABINO

MONTENERO SABINO

MONTOPOLI IN SABINA

MORRO REATINO

NESPOLO

ORVINIO

PAGANICO SABINO

PESCOROCCHIANO

PETRELLA SALTO

POGGIO BUSTONE

POGGIO CATINO

POGGIO MIRTETO

POGGIO NATIVO

POGGIO SAN LORENZO

POSTA

POZZAGLIA SABINA

RIVODUTRI

ROCCA SINIBALDA

ROCCANTICA

SALISANO

SCANDRIGLIA

SELCI

STIMIGLIANO

TARANO

TOFFIA

TORRI IN SABINA

TORRICELLA IN SABINA

TURANIA

VACONE

VARCO SABINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Elezioni Europee: ecco il voto nei 72 comuni del Reatino dei 5 partiti che avranno rappresentanti a Strasburgo. La Lega è il primo partito in 68 comuni su 72 e in 9 supera il 50%. Il Partito Democratico fa meglio del Movimento 5 Stelle in 30 comuni (incluso Rieti), mentre Fratelli d'Italia precede Forza Italia in 41 (incluso Rieti)Lega Salvini Premier 45.25%Partito Democratico 18.16%Movimento 5 Stelle 11.73%Forza Italia 11.17%Fratelli d'Italia 7.26%Lega 42.65%5 Stelle 16.25%FI 12,75%PD 12.04%FdI 10.50%Lega 36.58%PD 17,62%FI 14.47%5 Stelle 13.79%FdI 10.04%PD 25.51%Lega 24.49%FdI18.37%5 Stelle 14.29%FI 10.20%Lega 40.83%5Stelle 20.76%PD 16.61%FdI 9.00%FI 6.92%Lega 31.76%PD 23.31%5 Stelle 21.62%FdI 9.12%FI 4.39%Lega 40.19%5 Stelle 15.74%PD 15.19%FdI 13.33%FI 7.04%Lega 49.56%5 Stelle 15.16%FI 13.88%PD 9.45%FdI 6.20%Lega 41.80%PD 19.88%5 Stelle 18.11%FI 6.04%FdI 5.84%Lega 33.88%PD 25.74%5 Stelle 18.48%FI 5.61%FdI 5.17%Lega 51.34%5 Stelle 16.44%PD 15.44%FI 6.04%FdI 4.36%Lega 36.70%PD 16.88%5 Stelle 13.04%FdI 10.61%FI 9.21%Lega 43.15%PD 18.27%5 Stelle 14.72%FI 10.66FdI 4.57%Lega 40.75%PD 20.03%5 Stelle 15.99%FI 8.90%FdI 7.37%Lega 42.86%PD 22.31%5 Stelle 16.29%FdI 7.27%FI 3.26%Lega 44.71%5 Stelle 18.93%PD 16.76%FdI 6.01%FI 5.98%Lega 47.67%5 Stelle 18.65%PD 17.10%FdI 7.25%FI 4.15%PD 34.64%Lega 33.52%5 Stelle 12.85%FI 7.26%FdI 4.47%Lega 53.71%5 Stelle 16.59%PD 13.97%FdI 5.24FI 5.24Lega 35.51%5 Stelle 19.63%FI 18.69%PD 12.15%FdI 5.61%Lega 47.58%5 Stelle 20.13%PD 13.13%FdI 4.74%FI 4.63%Lega 44.27%5 Stelle 13.31%PD 12.07%FI 10.84%FdI 8.05%Lega 46.55%5 Stelle 18.39%FI 10.34%PD 9.77%FdI 6.32%Lega 55.40%PD 12.47%5 Stelle 11.27%FI 8.39%FdI 6.47%Lega 45.81%PD 16.14%5 Stelle 14.97%FdI 6.90%FI 6.72%Lega 52.58%5 Stelle 12.58%FdI 12.26%PD 10.97%FI 5.16%Lega 40.87%PD 21.01%5 Stelle 15.42%FdI 9.63%FI 5.34%Lega 32.63%PD 20.78%FdI 18.51%5 Stelle 16.07%FI 8.60%Lega 35.37%5 Stelle 20.52%PD 19.23%FdI 8.46%FI 5.24%Lega 38.95%PD 20.50%5Stelle 17.77%FI 6.38%FdI 5.47%Lega 48.25%PD 17.25%5 Stelle 11.81%FI 7.19%FdI 6.88%Lega 31.55%5 Stelle 19.90%PD 19.90%FI 10.68%FdI 5.83%Lega 40.62%FdI 22.84%PD 14.67%5 Stelle 12.26%FI 5.65%Lega 51.31%5 Stelle 13.87%PD 12.83%FdI 9.16%FI 7.07%Lega 47.12%5 Stelle 16.40%PD 16.30%FI 6.57%FdI 5.95%FdI 37.04%Lega 29.63%PD 29.63%5 Stelle 3.70%Lega 35.16%5 Stelle 30.77%PD 19.78%FI 4.40%FdI 3.30%Lega 43.51%5 Stelle 19.48%PD 14.29%FdI 10.71%FI 3.25%Lega 46.77%5 Stelle 18.15%PD 12.90%FdI 10.89%FI 5.24%Lega 55.95%FdI 11.27%PD 10.65%FI 9.39%5 Stelle 5.85%Lega 45.99%5 Stelle 17.05%PD 16.02%FI 7.75%FdI 4.39%Lega 45.08%5 Stelle 19.17%PD 17.62%FdI 6.04%FI 4.15%Lega 36.73%PD 24,49%5 Stelle 17.01%FI 4.08%FdI 2.04%Lega 30.51%5 Stelle 25.16%PD 24.60%FdI 5.61%FI 3.09%Lega 36.33%FdI 17.14%PD 15.51%5 Stelle 15.10%FI 8.16%Lega 36.84%5 Stelle 28.32%PD 16.84%FdI 9.47%FI 5.26%Lega 46.44%PD 16.74%5 Stelle 14.64%FI 6.28%FdI 5.02%Lega 34.62%PD 28.85%5 Stelle 19.23%FI 4.81%FdI 3.85%Lega 52.82%FdI 13.92%5 Stelle 12.01%PD 11.37%FI 6.06%Lega 42.90%5 Stelle 20.00%PD 17.66%FI 8.55%FdI 6.62%Lega 41.87%5 Stelle 18.34%PD 18.34%FI 8.60%FdI 4.87%Lega 48.90%5 Stelle 19.64%PD 13.19%FdI 5.49%FI 3.71%Lega 34.75%PD 23.08%5 Stelle 17.53%FdI 8.60%FI 5.07%Lega 47.08%5 Stelle 18.26%FdI 11.89%PD 10.23%FI 5.38%Lega 55.17%PD 17.93%5 Stelle 12.76%FdI 7.59%FI 2.41%Lega 47.37%FdI 16.79%5 Stelle 16.29%PD 6.77%FI 5.01%Lega 50.32%5 Stelle 16.77%PD 16.13%FI 5.16%FdI 3.23%Lega 34.46%5 Stelle 17.94%PD 17.80%FI 11.72%FdI 7.20%Lega 44.63%PD 25.34%5 Stelle 17.36%FdI 3.58%FI 3.31%Lega 44.22%PD 21.78%5 Stelle 16.50%FdI 4.95%FI 2.64%Lega 42.91%PD 15.71%5 Stelle 14.56%FdI 13.03%FI 6.51%Lega 48.89%5 Stelle 16.24%PD 14.43%FdI 6.54%FI 5.61%Lega 31.95%5 Stelle 24.11%PD 15.55%FdI 11.98%FI 3.71%Lega 38.18%5 Stelle 21.48%PD 17.87%FdI 8.40%FI 5.47%Lega 45.69%5 Stelle 19.58%PD 14.31%FdI 6.67%FI 5.69%Lega 45.11%5 Stelle 17.29%PD 16.17%FdI 4.51%FI 3.95%Lega 38.40%PD 19.29%5 Stelle 17.63%FdI 13.73%FI 4.08%Lega 43.18%5 Stelle 19.35%PD 15.14%FdI 8.19%FI 5.21%5 Stelle 35.66%Lega 26.57%PD 23.08%FI 6.99%FdI 2.10%Lega 39.62%PD 16.35%FdI 13.21%5 Stelle 9.43%FI 9.43%Lega 39.74%5 Stelle 32.05%PD 7.69%FdI 6.41%FI 3.85%I risultati completi https://elezioni.interno.gov.it/europee/scrutini/20190526/scrutiniEI3120690000