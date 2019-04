RIETI - I candidati sindaco e le liste per i consiglieri presentate a Configni.



Lista "Uniti per il futuro"

Candidato sindaco: Angelo Andrea Angelici

Candidati consiglieri:

Gabriella Leonardi

Gianni Romani

Graziella Martelli

Germana Agostini

Moreno Ceccarelli

Moreno Martelli

Roberto Perfetti

Emanuela Martelli

Pasquale Borrega

Gianni Fidenzi



Lista civica "In Comune"

Candidato sindaco: Luciano Leonardi

Candidati consiglieri:

Renzo Accorroni

Alessandra Angelici

Mauro Angelici

Alessandro Baldassari

Daniele Cesari

Elisa Fidenzi

Moreno Martelli

Monica Pierini

Michele Sidori

