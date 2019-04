© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 26 maggio sarà «election day» anche nel Reatino. Oltre al voto per le Europee che ovviamente coinvolgerà l'intera provincia, 48 Comuni su 73 sono chiamati al rinnovo di sindaco e consiglieri, giunti alla naturale scadenza dei cinque anni. Nessuno dei Comuni interessati in questa tornata elettorale supera i 15mila residenti, quindi in tutti i casi si voterà solo il 26 maggio senza ricorso a un eventuale ballottaggio: sindaco e consiglieri verranno eletti subito e il primo cittadino sarà chi avrà ottenuto più voti. I seggi saranno aperti, come nelle ultime tornate elettorali, in una sola giornata, appunto la domenica, dalle 7 alle 23.I Comuni interessati al voto amministrativo (nella foto, un'urna elettorale) sono appunto oltre la metà, per un corpo elettorale potenziale di poco superiore alle 57mila unità (per le Europee si viaggia intorno a quota 129mila).Il voto per le Comunali coinvolge gli enti in cui sindaco e consiliatura sono in carica dal 2014 e anche cinque anni fa si andò alle urne il 25 e il 26 maggio. Interessati al voto per le Amministrative sono Accumoli, Amatrice, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rivodutri, Roccantica, Scandriglia, Selci in Sabina, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Turania, Vacone.Per la presentazione di liste e candidature ci sarà ancora quasi un mese di tempo, fino al ventinovesimo giorno antecedente al voto. Nei comuni già sono scattate le prime manovre in vista del voto, con alcuni sindaci uscenti che hanno annunciato la loro ricandidatura mentre altri colleghi hanno invece già anticipato di volere terminare a maggio la loro esperienza alla guida del Comune.