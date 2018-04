RIETI - Elezioni amministrative 2018, si voterà domenica 10 giugno.



Quattro i Comuni interessati, in questa tornata, nel Reatino. Si tratta di Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda e Varco Sabino. Nei quattro comuni si voterà per la scelta diretta del sindaco e per i consiglieri comunali.



In nessuno dei quattro casi, al di sotto di 15mila abitanti, si andrà al ballottaggio, che sarebbe stato domenica 24 giugno.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:19



