RIETI - Elezioni amministrative, il prossimo 26 maggio, in 48 Comuni del Reatino.

In alcuni Comuni si sono presentati o sono stati annunciati i primi candidati al ruolo di sindaco.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' PRIMO APRILE



© RIPRODUZIONE RISERVATA