Domenica 3 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Urne aperte da questa mattina per le elezioni amministrative in dieci Comuni del Reatino, chiamati al voto per il sindaco e e il consiglio comunale. Poco più di ottomila (8.094, 4.141 uomini e 3.953 donne) gli elettori nella provincia reatina. I comuni chiamati al voto sono Amatrice, Ascrea, Borbona, Borgo Velino, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Fiamignano, Monteleone Sabino, Torri in Sabina. Inizialmente i Comuni erano 8, quelli in cui si votava per naturale scadenza del mandato amministrativo dopo 5 anni, ma con la scomparsa del sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella nel marzo scorso, e il commissariamento del Comune di Colle di Tora, si è passati a 10.

Le modalità

Si vota oggi e domani, con urne aperte oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. L’eventuale di ballottaggio - che con tutti i comuni in cui si vota nel Reatino sotto i 15mila abitanti avverrebbe solo in caso di assoluta parità tra i due candidati sindaci più votati - si terrebbe il 17 e 18 ottobre. Domani, dopo che saranno scoccate le 15 e si chiuderanno i seggi, inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Per questa tornata elettorale particolare attenzione sarà destinata al rispetto del protocollo sanitario anti-Covid. Per accedere ai seggi, è obbligatorio l’uso della mascherina, la deposizione nell’urna delle schede votate deve essere effettuato direttamente dall’elettore. Compatibilmente con le caratteristiche degli edifici, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita. Non serve agli elettori che andranno ai seggi il Green pass, in quanto le sezioni adotteranno tutte le precauzioni necessarie. Il Green pass non servirà neanche agli scrutatori, mentre sarà necessario per l’eventuale ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Tra i Comuni chiamati al voto solo Torri in Sabina ha una sola lista, gli altri due liste fuorché Amatrice e Fiamignano, i più grandi, che ne hanno tre.