Elezioni comunali a Rieti: il voto nei quartieri e nelle frazioni per Sinibaldi, Petrangeli e Ubertini

RIETI - Sinibaldi vince in tutte le 52 sezioni legittimando il successo al primo turno, anche se va leggermente sotto al 50% in alcuni quartieri. Per il nuovo sindaco la percentuale più alta a Poggio Fidoni (75,41%), mentre quella più bassa a Città Giardino (46,25%). Per Petrangeli il picco a Quattro Strade (40,18%), mentre il dato più basso a Poggio Fidoni (22,40%). Per Ubertini spicca il 14,66% a Città Giardino, mentre solo il 2,19% a Poggio Fidoni.

Centro Storico

Sinibaldi 677 voti (53,73%)

Petrangeli 423 (33,57%)

Ubertini 80 (12,70%)

Città Giardino

Sinibaldi 833 (46,25%)

Petrangeli 704 (39,09%)

Ubertini 264 (14,66%)

Borgo-Campomoro

Sinibaldi 705 (52,03%)

Petrangeli 483 (35,65%)

Ubertini 167 (12,32%)

Regina Pacis-viale Maraini

Sinibaldi 1.203 (48,67%)

Petrangeli 957 (38,71%)

Ubertini 312 (12,62%)

Chiesa Nuova

Sinibaldi 477 (52,13%)

Petrangeli 335 (36,61%)

Ubertini 103 (11,26%)

Madonna del Cuore

Sinibaldi 597 (52,60%)

Petrangeli 424 (37,36%)

Ubertini 114 (10,04%)

Quattro Strade

Sinibaldi 1.301 (53,08%)

Petrangeli 985 (40,18%)

Ubertini 165 (6,74%)

Campoloniano

Sinibaldi 1.738 (52,19%)

Petrangeli 1.270 (38,14%)

Ubertini 322 (9,67%)

Via A.M.Ricci

Sinibaldi 544 (54,73%)

Petrangeli 341 (34,31%)

Ubertini 109 (10,96%)

Micioccoli

Sinibaldi 756 (49,48%)

Petrangeli 599 (39,20%)

Ubertini 173 (11,32%)

Piazza Tevere

Sinibaldi 580 (52,54%)

Petrangeli 426 (38,58%)

Ubertini 98 (8,87%)

Villa Reatina

Sinibaldi 695 (49,39%)

Petrangeli 537 (38,17%)

Ubertini 175 (12,45%)

Vazia-Lisciano

Sinibaldi 1061 (54,77%)

Petrangeli 702 (36,24%)

Ubertini 174 (8,99%)

San Giovanni Reatino

Sinibaldi 241 (62,12%)

Petrangeli 131 (33,76%)

Ubertini 16 (4,12%)

S.Elia

Sinibaldi 132 (62,56%)

Petrangeli 62 (29,38%)

Ubertini 17 (8,06%)

Piani Poggio Fidoni

Sinibaldi 353 (66,60%)

Petrangeli 154 (29,06%)

Ubertini 23 (4,34%)

Poggio Fidoni

Sinibaldi 138 (75,41%)

Petrangeli 41 (22,40%)

Ubertini 4 (2,19%)

Cerchiara

Sinibaldi 119 (66,11%)

Petrangeli 52 (28,89%)

Ubertini 9 (5%)

Casette

Sinibaldi 185 (52,86%)

Petrangeli 124 (35,43%)

Ubertini 41 (11,71%)

Moggio

Sinibaldi 30 (57,69%)

Petrangeli 19 (36,54%)

Ubertini 3 (5,77%)