RIETI - Affluenza al 22,55% alle 12 nei quattro Comuni del Reatino in cui oggi si vota per le Amministrative.



A Belmonte in Sabina, l'affluenza è del 24,34%, a Borgorose del 20,56%, a Rocca Sinibalda del 29,95 %, a Varco Sabino del 38,06%.



Seggi aperti, nei quattro Comuni, solo oggi, fino alle 23.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA