Il Centro Democratico apre la sede in vista delle elezioni comunali

Martedì 21 Settembre 2021, 08:15

RIETI - Lunedì 27 settembre, alle 17:30 , sarà inaugurata in via San Francesco 96, la sede di Centro Democratico, coordinamento Provinciale di Rieti.

«Finalmente il nostro capoluogo,avrà un luogo di incontro e di scambio di idee proprio nel cuore del centro storico - commenta il segretario Alessio Angelucci - e in vista delle prossime amministrative, avere uno spazio in più per il confronto, è carburante per la democrazia».

All'inaugurazione parteciperà la segretaria nazionale Margherita Rebuffoni, che porterà il saluto del Sottosegretario Bruno Tabacci, oltre che gli onorevoli Mara Lapia e Nicola Acunzo. Durante la cerimonia, Angelucci «rilascerà anche importanti dichiarazioni rispetto le prossime elezioni comunali».