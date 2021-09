Elezioni Comunali: candidati e liste ad Ascrea

Sabato 4 Settembre 2021, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 12:55

RIETI - Presentate le liste per le elezioni comunali ad Ascrea. Come in tutti i Comuni, le liste verranno poi ufficializzate dopo le verifiche previste dalla legge.

Queste le liste presentate:

Lista “Impegno civico – Ascrea Stipes”

Candidato sindaco: Marco Renzi

Candidati consiglieri:

Luana Rovieri

Giusi Ciccaglioni

Fabio De Marco

Riccardo Cuccioletta

Lorenzo Corradi

Cristian Nassa

Giovanni Patrizi

Daniele Panei

Lista civica “Insieme per Ascrea e Stipes”

Candidato sindaco: Riccardo Nini

Candidati consiglieri:

Dante D'Angeli

Francesco Carolis

Daniele Di Lelio

Jessica Picariello

Chiara Simonetti

Giuliano Simonetti

Lisa detta Elisa Simonetti

Mario Spaziani