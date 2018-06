RIETI - A Borgorose, le elezioni amministrative hanno visto il successo di Mariano Calisse, di Azione e Futuro, per il suo secondo mandato.

Calisse ha ottenuto 2.409 voti pari all'80,64%.



Per Antonio Rossetti, di Uniti per cambiare, 578 preferenze, pari al 19,35%

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:19



