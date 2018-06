RIETI - Seggi aperti, solo oggi dalle 7 alle 23, a Borgorose in Sabina, per le elezioni amministrative, per scegliere sindaco e consiglieri comunali.

AZIONE E FUTURO

Candidato sindaco

Mariano Calisse



Candidati consiglieri

Giacomo Antonini

Federico Aquilini

Sara Cicerone

Giulio De Michelis

Carmine De Sanctis

Filippo De Sanctis

Diego Federici

Carolina Gallina

Giuseppe Innocenzi

Maria Carla Maceroni

Manolo Pozone

UNITI PER CAMBIARE

Candidato sindaco

Tonino Rossetti



Candidati consiglieri

Fabiola Fanti

Francesco Di Girolamo

Davide Carducci

Italo Mattei

Marco Domenici

Marica Rosati

Giuseppe Scafati

Antonio Ciampaglione

Aldo Ferraresi

Amerigo Battistoni

Simone Desideri

Luigi Luce

Domenica 10 Giugno 2018



