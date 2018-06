RIETI - A Belmonte in Sabina è stato confermato sindaco Danilo Impertori, di Insieme per Belmonte. Imperatori ha preso 335 voti pari all'83,12%.



Iris Brigotti della lista civica Torre ha ottenuto 68 voti pari al 16,87%.

Nessun voto per Marco Tordella di Progetto popolare.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:17



