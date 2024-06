Rieti, elezioni: l'affluenza alle 19 nel Reatino è del 62,16% per le Amministrative e del 47,09% per le Europee. Già eletti 5 sindaci

RIETI - Elezioni amministrative ed Europee nel Reatino, quasta l'affluenza alle 19 di domenica:

Per le Amministrative (45 Comuni) ha votato il 62,16%.

Per le Europee (73 Comuni) ha votato il 47,09%.

I seggi restano aperti per entrambe le consultazioni elettorali fino alle 23 di domenica. Quindi, lo spoglio delle schede per le Europee, mentre per le Comunali si iniziarà lunedì alle 14.

Nei 5 Comuni dove, per le Amministrative, si presentava una sola lista, è stato raggiunto il quorum strutturale (il 40% dei votanti) e quindi, di fatto, i 5 sindaci sono stati eletti. Si tratta sempre di 5 sindaci uscenti:

Pierluigi Buzzi a Concerviano,

Michela Cortegiani a Mompeo,

Alberto Sciarra a Roccantica,

Franco Gilardi a Stimigliano,

Danilo Pezzotti a Toffia.