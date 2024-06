U - Urne aperte in 73 Comuni del Reatino per le elezioni europee e in 45 Comuni per le elezioni amministrative.

Alle 12 di domenica, l'affluenza nella provincia di Rieti è:

42,10 % per le Amministrative

30,14% per le Europee.

Nel Comune di Rieti, l'affluenza alle Europee è del 21,93%.

I seggi sono aperti fino a domenica sera alle 23.