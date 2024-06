Rieti, elezioni. Affluenza alle 23 di sabato: 26,47% per le Amministrative e del 18,10% per le Europee

RIETI - Nella prima giornata di voto per le Elezioni europee in tutto il Reatino (73 Comuni) e per le Amministrative (45 Comuni), queste le percentuali sull'affluenza:

- Per le Amministrative, affluenza al 26,47%

- Per le Europee, affluenza al 18,10%

Per le Comunali, l'affluenza più alta a Pozzaglia Sabina, con il 38,28% mentre quella più bassa a Rivodutri, con il 17,96%.

Nel Comune di Rieti, per le Europee, l'affluenza è del 13,25%.

Domenica, seggi aperti dalle 7 alle 23.