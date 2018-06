RIETI - Affluenza definitiva del 70,62% alle 23, alla chiusura dei seggi nei quattro Comuni del Reatino in cui oggi si è votato per le Amministrative. In tutti e quatttro i casi, l'affluenza risulta inferiori alle precedenti elezioni amministrative: nei quattro comuni fu del 74,31%.



A Belmonte in Sabina, l'affluenza è stata del 75,46% (82,19% nel 2013);

A Borgorose del 68,74% (71,35% nel 2013);

A Rocca Sinibalda del 76,06%; (82,89% nel 2014)

A Varco Sabino dell'81,93% (86,09% nel 2013).

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:19



