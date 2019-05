RIETI - Seggi chiusi nel Reatino per le elezioni europee e, in 48 Comuni, anche per le Amministrative.



L'affluenza definitiva nel Reatino, per le Europee è stata del 63,64% rispetto al 65,42% del 2014.



Per le Comunali, l'affluenza definitiva è stata del 73,64% rispetto al 78,26%.



Nel Comune di Rieti, per le Europee, affluenza del 53,64,% rispetto al 52,34% di cinque anni fa. Per le Comunali, Monte San Giovanni è il Comune con la più alta affluenza (90,05%), quello con la più bassa è stato Pozzaglia Sabina (55,56%). © RIPRODUZIONE RISERVATA