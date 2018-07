RIETI - Sì alla continuità produttiva, ridotta però al 20 per cento delle ore lavoro, tramite il ricorso alla cassa integrazione eropgata dalla Regione Lazio. E' la soluzione emersa oggi all'incontro al ministero dello Sviluppo Economico, nel tavolo dedicato alla vertenza Elexos.



A renderlo noto è Gabriele Lorenzoni, deputato reatino del Movimento 5 Stelle. «Tale accordo - scrive Lorenzoni - verrà perfezionato nei prossimi giorni. Il Governo era presente nella persona del vicecapo di Gabinetto del ministro Di Maio, Sorial Girgis Giorgio, e l'attenzione alla vicenda da parte mia e dell'esecutivo è stata massima, considerando i tre tavoli organizzati in una settimana tra Mise e ministero del Lavoro. C'è almeno - prosegue Lorenzoni - un anno di tempo per trovare un imprenditore serio per la reindustrializzazione del sito. Nel verbale di accordo in extremis ho chiesto al dottor Castano di inserire e ribadire la convocazione per Schneider fissata al 4 di settembre».

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA