RIETI - Precipita la situazione alla Elexos: l’azienda ha comunicato di non essere in grado di garantire la continuità aziendale. A questo punto diventa altissimo il rischio che i 40 addetti dello stabilimento reatino vengano licenziati. La comunicazione a rsa e sindacati è arrivata stamattina durante un incontro che si é svolto in Unindustria.



Cade dunque l’intesa faticosamente raggiunta solo un mese fa in seno al ministero dello Sviluppo con Schneider che aveva accettato di rimodulare il piano delle commesse per Elexos. Ora si scopre invece che la società non é più in grado di portare avanti questo progetto.



«Facciamo appello al Mise perché si torni al tavolo il prima possibile per far fronte alla situazione - dice Giuseppe Ricci (Fim Cisl) ai lavoratori riuniti davanti allo stabilimento - i lavoratori per ora restano in cassa integrazione ma la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro. Facciamo appello alle forze politiche, ai parlamentari perché si torni subito al Ministero per cercare una soluzione».



I lavoratori hanno deciso di avviare la mobilitazione.

