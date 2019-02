© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «È da mesi che la vertenza Elexos è bloccata senza che si veda nessun sbocco positivo per le lavoratrici ed i lavoratori Elexos». Inizia così la nota delle OOSS che insieme ai lavoratori andranno a manifestare giovedì 14 febbraio davanti la sede della multinazionale francese a Stezzano in provincia di Bergamo.«Questa estrema azione nasce dal fatto che la multimazione francese è la principale responsabile di questa situazione visto che è lei stessa che ha deciso di cedere lo stabilimento ed i lavoratori ad Elexos presentando la stessa al Ministero come la soluzione alla vertenza che durava da anni - prosegue la nota - Vista la situazione in cui ci troviamo con Elexos in concordato preventivo e con pochissime prospettive di ripresa è indispensabile che Schneider si assuma le proprie responsabilità riportando le lancette dell'orologio indietro per lavorare insieme al Ministero dello Sviluppo Economico ad una soluzione alternativa. Quello che è inaccettabile è che Schneider possa far finta di niente non rispondendo neanche alle convocazione Ministeriali. Se la montagna non va da Maometto, è Maometto che va alla montagna ed è quello che faremo noi il 14. Sarà un viaggio pesante e di grande sacrificio ma non ci fermeremo finché non si troverà una soluzione a questa vertenza. L'auspicio è che ci sia anche il sostegno concreto a questa manifestazione da parte delle Istituzioni locali e di tutti i parlamentari del territorio per non lasciare le lavoratrici ed i lavoratori da soli difronte a quello che rischia di diventare l'ennesimo dramma per il nostro territorio. Da stigmatizzare anche il comportamento del Ministero dello Sviluppo Economico che, nonostante le richieste ufficiali di incontro e le numerose sollecitazioni, ancora non convoca il tavolo di confronto che ricordo a tutti doveva essere convocato per metà ottobre 2018. Se non arriverà la convocazione al più presto la prossima tappa sarà proprio sotto la sede del Ministero.