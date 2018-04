di Alessandra Lancia

RIETI - E' in corso in queste ore il presidio dei lavoratori reatini della Elexos a Roma, sotto al ministero dello Sviluppo Economico. La protesta segue la cancellazione dell’incontro previsto oggi con Schneider Elextric ed Elexos per provare a sbloccare l’accordo che attraverso commesse e trasferimento di know how doveva garantire la reindustrializzazione del sito reatino lasciato dalla multinazionale francese tre anni fa.



Fim, Fiom e Uilm, e una delegazione dei quaranta addetti, stanno cercando contatti per essere comunque ricevuti dall’unità di crisi del Ministero per rappresentare la situazione dei lavoratori, in cassa integrazione da mesi.

Lunedì 16 Aprile 2018



