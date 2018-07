RIETI - Vertenza Elexos, fissato l'incontro al ministero: sarà giovedì 19 luglio alle 12.



“Esprimo soddisfazione per la convocazione delle organizzazione sindacali nella sede del ministero dello Sviluppo economico per affrontare la delicata vicenda che riguarda i lavoratori di Elexos”. Così il capogruppo di Forza Italia al Comune di Rieti, Fabio Nobili. “Proprio nella giornata di ieri – aggiunge - abbiamo avuto un incontro con il senatore Maurizio Gasparri il quale si era impegnato a sollecitare un confronto tra le parti, inviando anche una lettera al ministro del Lavoro e annunciando contestualmente la presentazione di una interrogazione parlamentare. L’auspicio è che si arrivi in breve tempo a una soluzione per i lavoratori e le loro famiglie”.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA