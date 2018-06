RIETI - Incontro alla sede di Unindustria Rieti per il futuro dei lavoratori di Elexos, nei giorni scorsi raggiunti dalle lettere di licenziamento. Presenti i sindacati e rappresentanti dell'azienda.



"La prima condizione chiesta - spiega il segretario generale di Fiom Cgil Rieti, Luigi D'Antonio - è stata il pagamento dello stipendio di maggio e su questo nei prossimi giorni dovrebbe esserci lo sblocco. Contestiamo i licenziamenti. Adesso ci sono altri due pasaggi, l'incontro chiesto dalla Regione e in Consiglio straordinario. Fondamentale per noi è la convocazione di un tavolo al ministero per lo Sviluppo Economico".

Mercoled├Č 27 Giugno 2018



