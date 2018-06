RIETI - È in programma domani, venerdì 15 giugno alle 11, nella sala consiliare del Comune di Rieti, un incontro per affrontare la criticità emersa per il sito produttivo di Elexos spa.



Su iniziativa dell’assessore alle Attività produttive, Daniele Sinibaldi, è stata, infatti, inviata una lettera a consiglieri regionali e deputati, espressione del territorio, affinché le istituzioni si incontrino e individuino, in maniera sinergica, le possibili soluzioni che possano garantire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie. All’incontro parteciperanno anche le rappresentanze sindacali.



Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



