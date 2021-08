Rieti, zona senza elettricità: tecnici al lavoro

Domenica 15 Agosto 2021, 13:51

RIETI - Ferragosto di sudore e lavoro per i tecnici di Enel Energia al lavoro a bordo di un cestello elevatore in via Canniccia (zona aeroporto-pista ciclabile) per.risolvere al più presto il guasto che ha lasciato molti residenti della zona elettricità il giorno di ferragosto. Analoga problematica si era verificata nella giornata di ieri nell'adiacente zona di via Biancifiori. Un guasto che ha interessato un traliccio al momento oggetto dell'intervento che ha lasciato senza corrente anche alcuni edifici di via Rosatelli con non pochi disagi per gli sfortunati nuclei familiari impegnati ai fornelli per un pranzo di ferragosto vissuto in attesa della riparazione.