Successo per la seconda edizione del progetto Educamp Coni realizzato dall'Asd Sporting Rieti

RIETI - Ultima giornata per la seconda edizione del progetto Educamp, realizzato dall’Asd Sporting Rieti che avendo risposto ai requisiti necessari proposti dal format del Coni, ha permesso a oltre 70 giovani reatini in età compresa tra i 5 e i 14 anni di cimentarsi in diverse discipline sportive, sperimentando cosi un approccio multidisciplinare, fondamentale in questo periodo di crescita evolutiva, per lo sviluppo delle capacità coordinative e il potenziamento degli schemi motori di base.

Grazie all’intervento di tecnici federali qualificati come Mario Pariboni, Cristina Fusacchia, Marko Pengili, Gabriele Laureti, Antonio Reginaldi e Imperatori Filippo i ragazzi hanno potuto sperimentare le seguenti discipline: Rugby, pattinaggio, calcio, pallavolo, pallamano e basket.

La delegata Coni Emanuela Perilli ha sottolineato anche l’importanza che riveste la collaborazione tra i diversi tecnici per la crescita e l’evoluzione di un percorso sportivo, con il lavoro di rete e la loro professionalità hanno contribuito a rendere speciale il Centro Estivo multidisciplinare della società guidata dal presidente Irfan Pengili e allo stesso tempo hanno acquisito nuovi elementi per arricchire il loro bagaglio tecnico-professionale.

Un segnale importante è stato dato dalla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali, Salute Pubblica e Pari Opportunità - Giovanna Palomba e dal Vice Sindaco e Assessore allo Sport Chiara Mestichelli, che hanno sottolineato l’importanza del progetto Nazionale Educamp Coni e hanno espresso note di merito nei confronti del lavoro svolto da tutti gli attori protagonisti.