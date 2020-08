Rieti, a Leonessa torna l'Edu Camp: 5 giorni di attività per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

RIETI - A Leonessa non c'è estate senza l’Edu camp, l’atteso centro estivo rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, presentato dalla Regione e dal Coni Lazio “Amici per lo Sport”.

Anche per il 2020, 5 giorni ricchi di attività per i partecipanti: dai giochi più classici come il calcio ed il basket, ad altri meno noti come il badminton ed il Biathlon che coniuga la corsa con il tiro a segno.

Il tutto nella rigogliosa natura di Leonessa, che ben si presta alle escursioni organizzate dal Cai e sempre apprezzate dai ragazzi, i quali potranno divertirsi anche imparando l’inglese, con delle lezioni gradevoli ed interattive inserite nel programma del centro estivo.

Appuntamento a partire da lunedì 24 agosto fino a venerdì 28, dalle 9 alle 18.30: cinque giorni durante i quali i ragazzi saranno affidati ad istruttori qualificati e forti anche dell’esperienza maturata nel Leonessa Camp, circa un mese fa.

«Intraprendendo questo tipo di iniziativa in un momento così particolare diamo prova di grande caparbietà – afferma il Consigliere per Eventi e Turismo Tommaso Natalucci – qualità che si unisce alle capacità messe in campo dagli istruttori delle associazioni sportive locali, in collaborazione con il professor Oliviero Olivieri della Pro Calcio Studentesca Rieti».

