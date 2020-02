Ultimo aggiornamento: 10:18

RIETI - Un doppio appuntamento editoriale oggi, venerdì 14 febbraio, a Rieti. Presso la libreria Moderna, in via Garibaldi alle 18.30 verrà presentato il libro di Dario Savoriti «Nella realtà sarà tutto diverso». Il romanzo, si svolge tutto all’interno di un centro commerciale che promette di fornire prodotti, benessere e realizzazione: un mondo immaginario popolato da personaggi verosimili e situazioni surreali. Savoriti, con cui dialogherà Annamaria Magi, è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza ed è un diplomatico con molti anni di esperienza, trascorsi a Roma e all’estero, occupandosi di Africa, Europa e comunicazione.L'iniziativa del CaiSempre venerdì ma alle 18 presso la Sezione Cai di Rieti in via Picerli, 59, Gianluca Briccolani (nella foto) presenterà il suo volume – progetto ambientale “L’altezza della libertà – Viaggio nell’essenziale bellezza delle Alpi Apuane” e la mostra fotografica “Erano solo montagne: 12 opere umane di macelleria ambientale” all’insegna di “un alpinismo impegnato: corda, penna e obiettivi a salvaguardia delle Alpi Apuane”.Briccolani, nato a Firenze nel 1976, con un passato nel campo del fotogiornalismo, svolge oggi attività alpinistica in diverse parti del mondo. “L’altezza della libertà”, sua opera prima, è l’intenso diario di un percorso in solitaria sulle Alpi Apuane, alla scoperta di una natura selvaggia e affascinante, compiuto nell’agosto del 2016.«Ultimamente – afferma Briccolani – anche grazie all’apporto del documento filmato, tutto il mondo sta prendendo coscienza che una delle 43 emergenze a livello planetario, la sistematica polverizzazione di una irripetibile ed unica catena montuosa, è in Italia e per giunta all’interno di un Parco a tutela ambientale. Ogni giorno all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane (dal 2011 Geoparco mondiale dell’Unesco), infatti, vengono letteralmente sbriciolati crinali e cime anche oltre i 1200 metri di altitudine. Sono infatti le multinazionali del carbonato di calcio che dettano i ritmi di estrazione e oggigiorno si cava direttamente per fare detrito da mandare ai vari frantoi alle pendici di questa catena montuosa. Nessuno dice niente di fronte a questa immane tragedia ambientale che ha fatto estinguere varie specie della flora e della fauna locale, nonché seccare ed inquinato varie sorgenti».Poesia a Poggio MirtetoA Poggio Mirteto invece è di scena la poesia con L’Amato me stesso, un aperitivo in musica e versi per l’amore in occasione del San Valentino. Appuntamento dalle 19, di venerdì, nella sede del Teatro delle Condizioni Avverse in via Diego Eusebi 17. L’aperitivo poetico a base di poesie – lette, decantate e recitate dagli allievi del Corso Adulti del Teatro delle Condizioni Avverse (Valentina Alfei, Carlo Di Chiara, Sergio Lo Mastro, Brunilde Pellegrini e Claudia Zonetti), diretti da Lidia Di Girolamo. Info: 3299317192 | 3206289693