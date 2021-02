RIETI - Neanche la crescita dei contagi e la paura delle varianti ferma il consueto assalto domenicale al Terminillo da parte dei tanti turisti, sopratutto romani, dopo che il Lazio è riuscito a mantenersi almeno ancora per una settimana in zona gialla: spostamenti consentiti nel Lazio, ma non fuori regione, se non per i motivi consentiti. Anche stavolta, però, a caratterizzare la giornata terminillese di ieri sono stati soprattutto i tanti assembramenti e le poche mascherine indossate da parte delle centinaia di persone presenti, in particolare a ridosso delle piste. Ed è stato di nuovo anche caos parcheggi, con Pian de’ Valli e Campoforogna, fino al giro dell’anello, saturi di auto e tante vetture di conseguenza parcheggiate in fila lungo la strada, alcune delle quali però stavolta sono state multate o addirittura rimosse perché di intralcio alla viabilità e ai mezzi di soccorso.

L'ospite

E ieri, proveniente dalla Capitale, ha deciso di concedersi una giornata di relax al Terminillo anche l’attaccante della Roma Edin Džeko (nella foto con Michele Casadei), dopo che nelle ultime settimane la stazione sciistica continua a fare incetta di volti dello spettacolo, come gli attori Christian De Sica e Alessandro Siani e la conduttrice televisiva Diletta Leotta, presenti per girare le scene del prossimo film di Natale, o come la showgirl Elena Santarelli. Il 35enne calciatore bosniaco è giunto infatti ieri nella stazione poco prima di pranzo, accompagnato dalla moglie, la modella e attrice bosniaca Amra Silajdžić, dai figli e da un gruppo di amici, pranzando all’Hotel Togo e divertendosi poi a ridosso delle piste a bordo di uno slittino, tra la curiosità dei tanti presenti e una valanga di selfie sulla neve. Già prima che il sole calasse e a Terminillo iniziasse il consueto fuggi-fuggi prima della chiusura dei locali alle 18, Džeko ha quindi ripreso la strada di casa verso la Capitale, dopo che la sua presenza nel match di ieri sera contro il Milan non era possibile per l’infortunio rimediato da Džeko nel match di Europa League contro il Braga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA