L’Ediltrophy 2022 ad Amatrice, gara di arte muraria finalizzata alla promozione del settore edile

RIETI - L’Ediltrophy 2022, è una gara di arte muraria finalizzata alla promozione del settore edile, del lavorare bene e in sicurezza. Il settore edile vuole, così, proporre un’immagine di sé lontana da quella, purtroppo più diffusa, legata al lavoro nero ed alle morti in cantiere. L’evento è anche occasione per presentare nuovi prodotti e materiali innovativi, per diffondere i nuovi sistemi costruttivi e per sottolineare l’importanza della qualificazione dei lavoratori.

L’Ediltrophy 2022, quest’anno si svolgerà ad Amatrice nel Piazzale Ex-Anpas il 17 settembre 2022, dalle ore 09:00 alle 14:00.

Si confronteranno nella costruzione di dieci manufatti (barbecue) operai Senior (età superiore a 23 anni) e operai Junior (età inferiore a 23 anni), provenienti dalle cinque provincie del Lazio; l’abilità sarà quella di leggere il progetto e realizzarlo ad arte nel minor tempo possibile.

Una commissione composta da due ingegneri ed un architetto valuterà i manufatti e decreterà i vincitori per le due categorie. La gara di Amatrice sarà valevole quale selezione per la partecipazione alla gara Nazionale che si terrà a Bologna in occasione della giornata conclusiva del SAIE in programma il 22 ottobre.

L’Ediltrophy 2022, è un’iniziativa rivolta alle Scuole Edili/Enti Unificati e CPT del Formedil (Ente Unico Formazione e Sicurezza in Edilizia).

Nel caso della regione Lazio è organizzato dal C.R.O.P. Lazio “Coordinamento Regionale degli Organismi Paritetici provinciali del Lazio”.

Per opportunità logistiche, l’Edilformazione Rieti, uno dei 5 componenti il C.R.O.P., sta organizzando l’evento di Amatrice.

Nelle precedenti edizioni l’evento ha riscosso un evidente successo, ricevendo l’attenzione dei media e del pubblico: network televisivi locali e regionali hanno ripreso la notizia, numerosi articoli sono usciti sia sulla stampa regionale che locale e circa 1.000 persone hanno seguito l’evento direttamente sul “campo di gara”.

Questo genere di manifestazioni beneficiano del patrocinio e della collaborazione dei principali Enti pubblici locali (Comune, Provincia, Regione, Inail), oltre che delle Parti sociali territoriali e di sponsor; i manufatti realizzati vengono solitamente donati alle amministrazioni comunali, ad esempio, per l’arredo di parchi, strade pedonali e parchi pubblici.