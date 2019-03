I lavoratori del comparto edile a Roma per manifestare e chiedere un incontro al governo

RIETI - Sono partiti da Rieti, Poggio Mirteto e Passo Corese, i pullman con le organizzazioni sindacali confederali e delle categorie dell'edilizia con direzione Roma per lo sciopero nazionale dei lavoratori delle costruzioni che manifestano oggi a Piazza del Popolo.



I sindacati chiedono «lavori, investimenti, ripresa e futuro per rilanciare il settore dell'edilizia e rilanciare il paese.

Tra le molte proposte - si legge in una nota - chiediamo l'apertura di un tavolo di crisi del settore da istituire a Palazzo Chigi, un nuovo piano di investimenti per avviare le opere, il completamento delle opere incompiute.



Ed ancora revisione mirata del codice degli appalti, rafforzamento del Durc con la congruità, incentivi sulla formazione, messa in sicurezza degli edifici pubblici ( scuole etc etc) e messa in sicurezza del territorio contro i rischi sismici e idrogeologici». © RIPRODUZIONE RISERVATA