Edilformazione Rieti, al via il primo corso certificato per applicatori di sistemi compositi di isolamento termico

RIETI - Il Presidente dell’Edilformazione, architetto Giacomo Roversi, unitamente al Vice Presidente, Francesco Agostini, questa mattina, hanno dato il via al corso per l’acquisizione del "CERTIFICATO PROFESSIONALE" per applicatori di sistemi composti di isolamento termico per esterni (ETICS) secondo UNI 11716:2018.

L’Edilformazione Rieti, ente paritetico del settore delle costruzioni volto alla formazione e prevenzione infortunistica per le industrie edili ed affini della provincia di Rieti, in collaborazione con la Premier (divisione premiscelati di Unicale Spa) e la Q-Aid (Ente certificato accreditato), ha avviato, nella splendida cornice di Palazzo Dosi, il primo corso per applicatori di sistemi composti di isolamento termico per esterni.

Il rispetto dei protocolli per il contrasto della diffusione del Sars-Cov-19, ha imposto un numero ridotto di partecipanti ma, come ha sottolineato nei saluti il presidente Roversi agli intervenuti, ne seguiranno altri per la numerosità delle richieste giunte alla segreteria dell’Ente.

Il programma delle due giornate di corso permetterà il conseguimento della certificazione professionale per istallatore di base e istallatore caposquadra.

Salutando i partecipanti ed i docenti del corso, il presidente Roversi, ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa sia in ordine al comparto delle costruzioni sia per l’ente “Edilformazione Rieti” in un momento storico, quale quello attuale, in cui le azioni a sostegno dell’efficienza energetica e delle nuove tecnologie costruttive si moltiplicano perché, oltre a godere di provvedimenti incentivanti, migliorano la qualità della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA