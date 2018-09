RIETI - Un percorso che coniuga tradizione, spettacolo e futuro. Torna con nuovi appuntamenti «Edicolando», all'interno della rete di imprese Ediconet, presieduta da Elisa Santoprete, che riunisce 31 edicole in tutto il Reatino. L'iniziativa vede il coinvolgimento di Csa di Cna Rieti, Regione, Comune di Rieti. «Il progetto punta a valorizzare e rilanciare le attività di strada, di prossimità - spiega la direttrice della Cna di Rieti, Vincenza Bufacchi. - Attraverso una App, si mira a unire sempre di più le attività con la propria clientela e a dotare le edicole di arredo, per evidenziare l'importanza che ancora oggi rivestono le attività di prossimità». Il terzo tassello del progetto è rappresentato dagli spettacoli a cura del Teatro Potlach per le 31 edicole, in successione: si raccontano la storia, la funzione sociale, i personaggi collegati a quell'edicola.



I prossimi appuntamenti sono oggi, martedì 4 settembre, alle 17.30 a Edicolsalce in via Molino della Salce a Rieti, mercoledì 5 alle 15 in via Salaria per Roma 4 e alle 17.30 in via Franceschini 45 a Contigliano. Giovedì 6, appuntamento alle 15 in viale Matteucci angolo via Verani e, alle 17.30, in via Tancia 71.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA