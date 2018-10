© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua il viaggio di Edicolando, lo spettacolo che unisce idealmente tutte le edicole aderenti alla Rete di Imprese Ediconet."In ogni tappa le attrici del Teatro Potlach raccontano la storia delle donne e degli uomini protagonisti delle trasformazioni, dei cambiamenti nella vita dei soggetti o delle edicole. Lo spettacolo è sempre un successo, ma l’emozione maggior è vedere la commozione delle persone che nel racconto vedono scorrere la loro vita; per loro lo spettacolo è come un dono che premia i sacrifici. Avere un’edicola significa cominciare al mattino prestissimo, mentre gli altri dormono, e farlo tutti i giorni dell’anno con pochissime eccezioni".Le edicole della provincia sono in totale 83, quelle aderenti alla Rete Ediconet sono 31 localizzate nei comuni di Rieti, Antrodoco, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Contigliano, Monteleone S., Montopoli, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto e Stimigliano.Questa settimana l'appuntamento è presso l'edicola in via Luigi Baroni, a Rieti, venerdì prossimo 5 ottobre, alle 17.30.