IL CALENDARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Edicolando continua il suo tour per raccontare con il Teatro Potlach le edicole della provincia di Rieti.Si comincia Lunedì dalla Piazza del Comune di Rieti, per spostarsi mercoletì prima ad Antrodoco e poi a Vasche di Castel Sant'Angelo, giovedì si torna in Sabina, con uno spettacolo speciale a Poggio Mirteto. Edicolando è una delle iniziative della Rete di Imprese Ediconet che lega idealmente le edicole che partecipano al progetto, 31 delle 83 presenti sul territorio reatino.Nella prima parte lo spettacolo racconta la nascita delle edicole, la loro storia, il loro trasformarsi nel tempo, nella seconda parte racconta invece la storia dell'edicola al quale lo spettacolo è dedicato e, soprattutto, la storia di chi, a prezzo di sacrifici e dedizione, l'ha fatta nascere e poi, ogni giorno, all'alba, l'ha messa al servizio dei della comunità.Anche questa settimana si rinnoverà la meraviglia di grandi e piccoli nel vedere le attrici del teatro che chiamano a raccolta passanti, abitanti, invitati, da coinvolgere nello spettacolo e l'emozione dell'edicolante che sente raccontare la sua storia.Attraverso lo spettacolo i clienti, che sono spesso l'intera comunità circostante, riscoprono l'edicola e il valore che essa ha avuto ed ha, ciò che essa ogni dà loro oltre prodotti e servizi.Ediconet e perciò anche edicolando, sono realizzati grazie al finanziamento della Regione Lazio di un progetto ideato da Cna Rieti e dal Sinagi e fatto proprio dal Comune di Rieti che ne ha la titolaritàLunedì 24 Settembre 2018Ore 18RietiPiazza Vittorio Emanuele IIEdicola di Luciana IgnariMercoledì 26 Settembre 2018Ore 15,30AntrodocoPiazza IV Novembre 26Edicola Segnali di FumoMercoledì 26 Settembre 2018Ore 18Castel Sant'AngeloLocalità VascheEdicola di Tiziana GiangirolamiGiovedì 27 Settembre 2018Ore 17Poggio MirtetoVia Giacomo MatteottiEdicola SMILESGiovedì 27 Settembre 2018Ore 17,30Poggio MirtetoPiazza Martiri Della LibertàEdicola di Donatella DonatoGiovedì 27 Settembre 2018Ore 18Poggio MirtetoPiazza Martiri Della LibertàEdicola di Mauro Duranti