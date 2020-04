RIETI - In una Piazza Vittorio Emanuele surreale, completamente vuota con le saracinesche dei negozi abbassate da quasi trenta giorni, c’è chi tutte le mattine continua ad aprire la propria attività, per informare la popolazione del capoluogo Sabino.



L’Edicola Piazza, è un luogo storico nella vita, specialmente mattutina del reatino, pronto a sfogliare le pagine dei quotidiani locali, dopo aver preso un caffè. Ma in una Rieti vuota, spiega la proprietaria Luciana Ignari: «le vendite dei quotidiani sono in leggero aumento rispetto al solito, mentre diminuiscono le copie vendute dei mensili o collezionabili. Forse, colpa anche della posizione dell’attività: in questa situazione rimane difficile raggiungere la piazza per comprare un giornale e quindi sono più facili da raggiungere le attività di passaggio». © RIPRODUZIONE RISERVATA