RIETI - In una Rieti con colori sempre più primaverili, che tra i mille dubbi del distanziamento sociale per l'emergenza coronavirus si sta preparando per la bella stagione; tra i balconi e i divani della città sta tornando di moda informarsi sfogliando le pagine di un quotidiano: in leggero aumento le copie vendute ogni giorno.L’Edicolsalce, è una di quelle attività che permette ai nostri lettori e cittadini di informarsi quotidianamente, un luogo di passaggio nel quartiere popolare del Molino della Salce, un edicola vecchio stampo ma che allo stesso modo mette a sua disposizione molti servizi ai clienti. Ma il lockdown, inizia a pesare anche a queste piccole attività che dai primi giorni armate di guanti e mascherine, hanno fronteggiato l’emergenza permettendo di informarci quotidianamente.Ma come spiega Luca Simeoni, il proprietario: «Posso confermare che la vendita dei quotidiani è aumentata di qualche copia in un mese, ma nelle nostre attività il bilancio rimane negativo. I prodotti che in qualche modo ci permettono di rientrare con i bilanci sono i prodotti per bambini e con la sola vendita di quotidiani non riusciamo a sopperire alle spese e settimanalmente abbiamo difficolta a pagare gli estratti conto».