Webinar gratuito: «E-commerce al tempo del Covid, come sbarcare online per aumentare le vendite»

RIETI - “E-commerce al tempo del Covid: come sbarcare online per aumentare le vendite”: questo il titolo del Webinar online gratuito organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Rieti per giovedì 10 dicembre alle ore 10. Un momento di formazione che l’Ente camerale ha voluto organizzare per fornire alle imprese reatine alcuni strumenti utili per affrontare questo particolare momento di difficoltà consentendo loro di cogliere una importante tendenza che si sta registrando nel commercio, ossia l’aumento del commercio online a tutti i livelli con particolare attenzione all’e-commerce di prossimità, ossia quello che anche il piccolo negozio con un budget limitato può cercare di attivare utilizzando gli strumenti a sua disposizione, molti dei quali gratuiti. Il seminario, introdotto dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti e Digital Leader del Pid reatino, Giancarlo Cipriano, verrà tenuto da Francesco Faraglia, amministratore dell'impresa FDesign srl, Digital Mentor del Pid della Camera di Commercio di Rieti.

L'iscrizione à gratuita registrandosi al link https://bit.ly/36qiljj

Agli iscritti verranno poi inviate tutte le indicazioni per il collegamento.

Durante il webinar verranno affrontati i seguenti argomenti: che cosa è l’e-commerce e quando è indispensabile, differenze tra e-commerce personale e marketplace (es. Amazon, Ebay, etc..), elementi e caratteristiche fondamentali di un e-commerce, maggiori piattaforme gratuite utilizzate e quali scegliere, Hosting e Hardware (breve panoramica e guida alla scelta della macchina giusta per avere sempre un sito veloce e performante), fotografare un prodotto (consigli e tecniche da applicare), spedizione (quale spedizioniere scegliere e come orientarsi con le tariffe), software e sincronizzazione con magazzino o applicativi gestionali già esistenti, modalità di pagamento, aspetti legali legati ad un e-commerce, al trattamento dei dati personali e nuovo GDPR, e-commerce e SEO, strumenti di marketing per farsi trovare. Sarà poi dato spazio ad eventuali domande. Al termine del webinar le imprese potranno utilizzare il servizio gratuito di digital mentorship già attivo presso la Camera di Commercio di Rieti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Pid della Camera di Commercio di Rieti all’indirizzo pid.rieti@ri.camcom.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA