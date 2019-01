IL PROGETTO

RIETI - E’ partito a Poggio Mirteto il progetto “Ecofattorie incontra le scuole”. Il progetto consiste in una gita presso caseificio aziendale di Ecofattorie a Poggio Mirteto Scalo, ed è lì che i bambini, della scuola primaria (ma anche dell'infanzia e secondaria di primo grado), vedranno come viene prodotto e stagionato pecorino biologico e la ricotta biologica.Quindi dopo aver visto la produzione, infatti, vedranno anche le celle di stagionatura. Il tema principale affrontato nel corso del progetto sarà l’etichetta del pecorino con tutto ciò che riguarda l'origine del latte, il lotto, la data di scadenza, gli ingredienti e la certificazione biologica. La scuola primaria Volpicelli ha aderito al progetto con tutte le proprie 14 classi. Le prime classi che hanno partecipato sono state le classi 4A e 4B. Per ogni ordine di classe è stata adattata la lezione sull’etichetta. Le classi quinte approfondiranno anche in aula l'argomento.Per tutte le classi è prevista un’altra gita ad aziende associate ad Ecofattorie Sabine in modo da vedere anche pane, miele, allevamento di ovini ed orto.Alla fine dell’anno Ecofattorie Sabine, in collaborazione con Coldiretti (Marco Di Pietro, legale rappresentate di Ecofattorie Sabine è il presidente della Coldiretti di Poggio Mirteto e Alice Di Pietro è la delegata del movimento femminile di Coldiretti) organizzerà una giornata conclusiva del progetto con tema principale l'alimentazione e l'agricoltura. Il formaggio prodotto dai bambini nel corso dell’anno verrà donato alla scuola, quest'ultimo verrà venduto con lo scopo di raccogliere fondi per il materiale didattico. Ogni bambino dovrà personalizzare la propria etichetta e sarà messo a disposizione uno spicchio sottovuoto per ogni bambino che ha partecipato alle gite.«L'idea di questo progetto – spiega Alice Di Pietro ideatrice e promotrice del progetto per Ecofattorie Sabine -nasce dalla voglia di trasmettere alle nuove generazioni la cultura e la consapevolezza a tavola. Credo che un bambino debba imparare fin da piccolo a leggere l'etichetta di un prodotto e a conoscere l'origine degli ingredienti che lo compongono. Il dirigente scolastico Renato Romano Renzi ha subito accolto il progetto. I bambini sono curiosi e molto attenti, dopo aver osservato, prendendo meticolosamente degli appunti, la lavorazione del formaggio ci siamo dedicati a mostrargli tutti i processi che seguono la produzione, in particolare la stagionatura. Dopo una pausa merenda a base di pane e olio, ricotta calda e succhi di frutta, abbiamo parlato dell'etichetta del formaggio e di tutte le diciture che per legge devono essergli apportate. Ci siamo soffermati principalmente sugli ingredienti e sul loro ordine, sul lotto di produzione spiegandogli in cosa consiste, la data di scadenza e la certificazione del biologico.I bambini - conclude Alice Di Pietro - hanno avuto tutti un'etichetta da completare a scuola con tutte le informazioni mancanti. Sarà nostra premura a giugno, confezionare in spicchi il formaggio prodotto dai bambini nel corso delle gite, ci applicheremo poi tutte le etichette da loro realizzate e quest'ultimo verrà donato alla scuola, la quale effettuerà una vendita, il cui ricavato andrà per l'acquisto materiale didattico. La giornata finale sarà organizzata con la nostra collaborazione insieme all'aiuto della Coldiretti di Poggio Mirteto e avrà come tema principale l'alimentazione e l'agricoltura».