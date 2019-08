© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mancava solo un ultimo passo prima di poter alzare il velo sul prossimo campionato, ed è stato compiuto. La Divisione Calcio a 5 ha diramato il calendario della prossima stagione ed il Real Rieti conosce il suo percorso. Esordio insidioso per Duda, che assaggerà la serie A italiana al PalaCatania contro il Meta il 21/09. I siciliani si presentano a questo campionato rinnovati ed ambiziosi, tanto che, come detto, la sfida sarà complicata. Esordio casalingo fissato quindi per venerdì 27 settembre contro la Colormax Pescara. Primo big match alla 9a giornata, in trasferta, contro l'Acqua&Sapone, in programma il 9 novembre, due giornate più tardi toccherà sempre in trasferta al Pesaro (30/11), nel mezzo la sfida interna contro la Came Dosson. Il girone di andata e di conseguenza anche il campionato, si chiuderà contro la Feldi Eboli. Andata il 28 dicembre, ritorno il 2 maggio.I giornata (andata 21/9, ritorno 4/1/20) Meta Catania - Real RietiII giornata (and. 28/9, rit. 11/01) Real Rieti - Colormax PescaraIII giornata (and. 1/10, rit. 14/1) Cdm Genova - Real RietiIV giornata (and. 5/10, rit. 18/1) Real Rieti - Kaos MantovaV giornata (and. 12/10, rit. 8/2) Real Arzignano - Real RietiVI giornata (and. 2/11, rit. 11/2) Real Rieti -Italian Coffee Petrarca PadovaVII giornata (and. 9/11, rit. 15/2) Cybertel Aniene - Real RietiVIII giornata (and. 16/11, rit. 22/2) Real Rieti - Lynx LatinaIX giornata (and. 23/11, rit. 7/3) Acqua&Sapone Unigross- Real RietiX giornata (and. 26/11, rit. 13/3) Real Rieti - Came DossonXI giornata (and. 30/11, rit. 14/3) Italservice Pesaro - Real RietiXII giornata (and. 7/12, rit. 21/3) Real Rieti - Signor Prestito CMBXIII giornata (and. 14/12, rit. 4/4) Sandro Abate Avellino - Real RietiXIV giornata (and. 21/12, rit. 18/4) Todis Lido Di Ostia - Real RietiXV giornata (and. 28/12, rit. 2/5) Real Rieti - Feldi Eboli