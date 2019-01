RIETI - Passa anche da Rieti la storia di Ebrima Darboe, classe 2001, gambiano.



La storia è raccontata sul numero odierno de Il Romanista. In un articolo firmato da Francesco Oddi, si racconta la storia del giovane che potrebbe essere convocato per la partita di Coppa Italia Primavera della Roma contro l'Atalanta. Darboe era arrivato in Italia da migrante, minorenne, non accompagnato dai genitori. E' arrivato a Rieti tramite il progetto Sprar. A Rieti ha giocato nell'Associazione sportiva Dilettantistica Young Rieti.

Da ormai un anno e mezzo si allenava a Trigoria. Ora è arrivato l'ok ufficiale al tesseramento alla Roma.