RIETI - L'Ebk Roma resta la favorita per aggiudicarsi Anthony Morse, dopo che Montegranaro ha virato sul rookie Thompson IV, resta viva l'ipotesi Ivica Radic, ex Reggio Calabria e Ferentino, qualora la trattativa con il lungo ex Mantova non andasse a buon fine. Ufficiale il nuovo campo da gioco per i romani, che disputeranno la prossima serie A2 nel Palasport di Cisterna di Latina, impianto moderno e campiente inaugurato alla fine del 2018.A Bergamo è in arrivo Omar Dieng, azzurro classe 2000, è reduce da due stagioni alla Scaligera Verona. Ufficiale Formenti a Tortona, mentre Agrigento dopo il ritorno di Rotondo, lavora in uscita per Marco Evangelisti, contratto fino al 2020 ma che non rientra più nei piani tecnici di Cagnardi. L'Orlandina continua a sondare il mercato americano, intanto va avanti la trattativa per Joel Fokou, 19enne lungo camerunense di formazione italiana in forza all'Hsc Roma.Nel girone Est, Ravenna ha firmato la guardia Giddy Potts, mentre Caserta ha annunciato il ritorno di Marco Giuri, per lui un accordo biennale, nuova proposta per Swann, in uscita c'è Morgillo, di ritorno in serie B. Tim Bowers verso Imola, mentre San Severo valuta anche l'ingaggio del georgiano Metreveli come ottavo senior.