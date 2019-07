RIETI - Non era un posto di blocco né una retata in qualche azienda ma soltanto un servizio di ordine pubblico da parte della Guardia di finanza per poter effettuare in sicurezza il volo dei droni nel cielo di via Fratelli Sebastiani chiusa questa mattina al traffico veicolare e, al momento, riaperta da poco. Il futuro nel trasporto dei pacchi postali passerà anche attraverso l'elitrasporto con sistemi a pilotaggio remoto.



Prove tecniche anche a Rieti con il volo di droni che hanno effettuato simulazioni di volo per il trasporto di pacchi postali verso la sede di Poste Italiane di via Tancia. Simulazioni che andranno avanti per altri tre giorni con la temporanea chiusura della via. © RIPRODUZIONE RISERVATA