Rieti, possesso di droga a fini di spaccio: coppia di conviventi arrestata dalla polizia

RIETI - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato un uomo ed una donna, conviventi, rispettivamente di 34 e 25 anni, dimoranti in un comune della provincia, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Polizia di Stato, dopo essere venuti a conoscenza che i due, entrambi gravati da pregiudizi di polizia per reati specifici in materia di droga, nascondevano in casa un ingente quantitativo di cannabinoidi, effettuavano una perquisizione domiciliare con l’ausilio di unità cinofile messe a disposizione dai centri della Polizia di Stato di Roma e di Nettuno.

Al momento dell’intervento, l’uomo ha tentato di impedire l’ingresso degli operanti nell’abitazione, mentre la compagna, portando con sé uno zaino, si era data a precipitosa fuga rifugiandosi in un casale abbandonato, poco distante. Nonostante ciò la donna veniva raggiunta e bloccata dagli Agenti della Polizia di Stato i quali, avvalendosi dei cani antidroga, hanno recuperato la borsa che la stessa aveva nascosto sotto una tegola, al cui interno sono stati rinvenuti 200 grammi di marijuana e di circa 30 grammi di hashish.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati altri 50 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri, alcune dosi di hashish e cocaina, nonché materiale idoneo per il taglio, la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, la coppia è stata arrestata e la misura precautelare convalidata dal G.I.P. del Tribunale di Rieti ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo ed il divieto di dimora nel comune per la donna.