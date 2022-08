Rieti, spaccio di droga: scoperto e arrestato dalla polizia

RIETI - Il personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti ha arrestato un cittadino tunisino, resosi responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di droga, gli Agenti della Polizia di Stato hanno notato, nei pressi di una abitazione ubicata nel quartiere reatino del Borgo, una sospetta movimentazione di noti tossicodipendenti reatini che si intrattenevano con uno straniero di nazionalità tunisina, di anni 45, residente a Rieti, disoccupato e titolare di un valido documento di soggiorno.

Gli investigatori della Polizia di Stato, convinti che lo straniero, seppure incensurato, fosse coinvolto in una illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno immediatamente intrapreso una pressante attività di osservazione, con appostamenti e pedinamenti dei soggetti coinvolti, fino a quando hanno sottoposto l’uomo a perquisizioni, personale e domiciliare, che hanno consentito di rinvenire e sequestrato quasi 50 grammi di hashish custoditi dallo straniero ed in parte già suddivisi in dosi pronte da spacciare, unitamente agli strumenti idonei al taglio ed al confezionamento delle dosi.

Lo straniero è stato, pertanto, arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.